Происшествия

Кафе, продуктовый магазин и нежилой дом сгорели из-за поджога ночью в Пустошке

Два пожара по причине поджога неизвестными злоумышленниками произошли сегодня ночью в Пустошке.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 03.14 1 марта поступило сообщение о возгорании в здании на ул. Московское шоссе. В результате поджога сгорели кафе и магазин «Продукты». От огня спасены два соседних магазина. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 7 человек.

В 04.21 1 марта сгорел нежилой дом на ул. Мольгинское шоссе. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек. Причиной пожара также стал поджог.