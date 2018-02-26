Происшествия

Аварийный режим работы электрооборудования стал причиной пожара в Себеже

В 13.43 28 февраля поступило сообщение о возгорании квартире в Шоссейном переулке в Себеже. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в жилом доме на 2 семьи выгорела квартира. Причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования. От огня спасена вторая квартира, три дома и две надворные постройки. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

В 15.25 28 февраля сгорела баня в деревне Ильинщина в Псковском районе. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

В 18.49 28 февраля в трехквартирном жилом доме на улице Карла Маркса в Себеже в одной из квартир выгорела комната, огнем повреждены потолочные перекрытия. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек.