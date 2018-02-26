Происшествия

У великолучанки в ходе празднования Дня защитника Отечества украли духи и два золотых кольца

С 23 по 27 февраля в Великих Луках обокрали квартиру. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, кража произошла в доме на проспекте Гагарина.

У хозяйки квартиры - женщины 1972 года рождения - украли парфюм и два золотых кольца. Ущерб устанавливается.

Сотрудники ППС задержали подозреваемого. Им оказался безработный мужчина 1971 года рождения, ранее судим. У гражданина полицейские изъяли коробку от украденных духов.

Известно, что подозреваемый и потерпевшая вместе отмечали День защитника Отечества.