Происшествия

Отец привязал дочь к мопеду и протащил по дороге за отказ идти в школу. ВИДЕО

Самую настоящую экзекуцию над 10-летней дочерью устроил житель китайского автономного района Гуанси, который вышел из себя после отказа девочки идти в школу. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на BJnews.com.cn. Процесс «воспитания» снял на видео близкий родственник, у которого гостила ученица.

Семейная драма разыгралась 28 февраля в округе Дахуа. Девочка, по уверениям 38-летнего отца, отказалась его слушаться и попыталась убежать, хотя ранее он договорился с ней о том, что отвезет в школу. Словами отцу ничего добиться не удалось, и тогда он пустил в ход грубую силу: отшлепав девочку, он скрутил ей ноги ротангом и привязал к своему мопеду.

Призывы родственников остановиться и не совершать глупостей мужчина проигнорировал - выехав на гравийную дорогу, он направил свое транспортное средство в сторону ближайшего города, тогда как его дочь «скользила» позади.

Примерно через 20 минут полицейские, которым позвонили родственники, застали отца и дочь на рынке за выбором товаров. Девочку тут же отправили в больницу, а мужчину - в участок. Несмотря на то, что нерадивая ученица отделалась ссадинами и ушибами, ее отцу грозит серьезный срок за жестокое обращение с ребенком.