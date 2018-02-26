Происшествия

28-летнего «алкогольного» вора задержала вневедомственная охрана в Великих Луках

В Великих Луках экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, подозреваемого в хищении. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, 1 марта около 13 часов экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на проспекте Ленина, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 28-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.