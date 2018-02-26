Происшествия

Житель Невеля погиб из-за неосторожного обращения с огнем при курении

1 марта в 19.25 в Невеле на ул. Подгорной произошел пожар. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в жилом доме в комнате образовался прогар в полу на площади 1 кв. метр. Хозяин дома обнаружен погибшим. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем при курении погибшего.

В этот же день в 15.48 в Пустошке на ул. Пионерской в надворной постройке огнем повреждена кровля на площади 12 кв. метров, в жилом доме огнем поврежден сайдинг. Причиной пожара, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления в надворной постройке.