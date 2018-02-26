Происшествия

До 7 лет тюрьмы грозит жителю Невеля, который вымогал деньги у несовершеннолетнего

Невельским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества с применением насилия).

В ходе предварительного расследования установлено, что 3 октября 2017 мужчина в комнате общежития образовательного учреждения потребовал у несовершеннолетнего денежные средства в размере 3 500 рублей, при этом угрожая избиением в случае невыполнения требования.

Несовершеннолетний, оценивая данные угрозы как реальные и опасаясь за свою жизнь и здоровье, отдал злоумышленнику часть требуемых денежных средств.

Позднее мужчина вновь пришел к потерпевшему и потребовал денежные средства в сумме 500 рублей, при этом нанес несовершеннолетнему три удара кулаком по затылку.

Уголовное дело направлено в Невельский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч.2 ст.163 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.