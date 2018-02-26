Происшествия

В Пскове задержали лжекоммунальщиц, которые обокрали пенсионера

В Пскове полицией задержаны гражданки, подозреваемые в совершении краж под предлогом проверки газового оборудования. О этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в областном центре днем 1 марта в квартиру дома по улице Вокзальной к горожанину, 1930 года рождения, зашли две неизвестные женщины. Они заявили, что необходимо, якобы, проверить исправность газовой плиты.

В итоге, «гостьи» совершили у пенсионера кражу денег в сумме 34 500 рублей, а также двух комплектов постельного белья, после чего попытались скрыться. Однако, их по «горячим следам» задержали сотрудники уголовного розыска 2-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову, которые проводили необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Задержанными являются безработная, судимая псковичка,1975 года рождения, и ранее судимая жительница Новгородской области, 1962 года рождения.

В ходе обыска похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность подозреваемых к совершению и других аналогичных преступлений.