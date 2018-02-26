Происшествия

Косметику, сумку и мужскую обувь украла из магазина в Пскове жительница Петербурга

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в краже. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого объекта, магазина на Рижском проспекте, поступил сигнал «Тревога».

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 33-летнюю жительницу города Санкт-Петербурга, которая похитила с прилавка косметику, сумку и мужскую обувь.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.