Происшествия

Три человека погибли при пожарах в Псковской области за два дня

Три человека погибли при пожарах в Псковской области за два дня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, утром в пятницу, 2 марта, в частном доме в деревне Плиски Локнянского района погибла женщина 1929 года рождения, хозяйка дома. Выгорела кухня, закопчено по всей площади.

Еще один «смертельный» пожар случился сегодня, 3 марта, около 00.39 в одном из населенных пунктов Псковского района. В квартире дома выгорели комната, кухня и потолочные перекрытия. Обнаружен труп хозяйки квартиры 1931 года рождения.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, на месте также обнаружен труп еще одного человека. Его личность устанавливается.

В обоих случаях к пожарам, по предварительным данным, привело нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печного отопления.