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Уроженец Псковской области ограбил и задушил менеджера в Москве

04.03.2018 10:23|ПсковКомментариев: 1

Уроженец Псковской области на улице Новая Башиловка в столице ограбил мужчину, после чего задушил его и положил тело в наполненную ванну, сообщает РИАМО со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

Ранее сотрудники полиции в квартире в доме 4 по улице Новая Башиловка обнаружили в ванне труп хозяина жилья - менеджера 1982 года рождения.

«Второго марта <…> в ходе работы с ранее задержанным по уголовному делу по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража – ред.) <…> техником по эксплуатации, зарегистрированным в Псковской области, было установлено, что 7 февраля в период с 04:00 до 06:00 задержанный, находясь по адресу: улица Новая Башиловка, 4, действуя в целях сокрытия хищения имущества, принадлежащего погибшему, имея умысел на убийство последнего, задушил его, после чего переместил тело в ванну, наполненную водой, скрылся с похищенным», - рассказал представитель столичного ГУ МВД России.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей
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