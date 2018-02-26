Происшествия

В доме депутата Пустошкинского районного Собрания выбили стекла

Совершено еще одно нападение на дом депутата Пустошкинского районного Собрания от «ЯБЛОКА» Светланы Васильковой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Яблоко», 3 марта 2018 года около 22 часов неустановленными на данный момент лицами камнями разбиты два окна в спальне частного дома в Пустошке, где проживает депутат.

Светлана Василькова находилась в момент нападения в другом помещении и не пострадала. Депутат вызвала полицию и написала заявление о возбуждении уголовного дела.

Это уже второе нападение на дом Светланы Васильковой. Предыдущее произошло ночью 4 августа 2017 года. Тогда также были разбиты окна в спальной комнате. Полиция не нашла нападавших.

Светлана Василькова и Лев Шлосберг связывают оба нападения с профессиональной деятельностью депутата. Депутат регионального парламента уверен, что, «почувствовав полню безнаказанность после нападения в августа 2017 года, преступники снова решили действовать ранее испытанными методами, попытаться запугать Светлану Василькову». Лев Шлосберг считает, что за обоими нападениями стоят одни и те же криминальные силы, «заинтересованные в отсутствии парламентского и общественного контроля за деятельностью администрации района».

Лев Шлосберг направил срочное обращение Юрию Инстранкину с требованием взять под личный контроль действия полиции Пустошкинского района по расследованию нападения на дом Светланы Васильковой как в августе 2017 года, так и 3 марта 2018 года.

Добавим, что Светлана Василькова уже дважды избирается депутатом районного Собрания от «Яблока», баллотировалась на должность главы района.