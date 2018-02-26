Происшествия

Житель Локнянского района пропал после выезда на лечение в Псков

Уголовным розыском отделения полиции по Локнянскому району разыскивается утративший связь с родственниками Гуков Сергей Михайлович. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, этот уроженец деревни Старые Липы Локнянского района 1980 года рождения, выехал на лечение в Псков, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые, светло-русые, короткие, глаза карие. На указательном пальце левой руки отсутствуют две фаланги. На левой ноге выше колена имелись два вертикальных послеоперационных шрама. Является инвалидом второй группы.

Был одет: черная вязаная шапка, зеленая тканевая куртка, черные ботинки на шнурках, зеленая футболка, черно-белый свитер.

Лиц, обладающих какой-либо информацией о данном гражданине, просят незамедлительно обратиться в полицию по телефонам: 8 811-39-21-2-04, 8 921-115-10-59 или 02.