Происшествия

В Опочке возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре двоих детей

4 марта 2018 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара сотрудниками ГУ МЧС России по Псковской области тел двоих малолетних детей. По результатам проведения первоначальных следственных действий Опочецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления.

По предварительным данным, на пожаре в деревне Песчивка в частном доме на улице Новопоселенческой погибли оставленные взрослыми без присмотра двое детей в возрасте 2 и 4 лет.

В настоящее время на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, выясняется причина и очаг возникновения пожара, а также другие обстоятельства произошедшего.