Происшествия

Неисправная печь стала причиной пожара в Опочецком районе, унесшего жизни двух детей

По предварительным данным, причиной пожара, унесшего жизни двух малолетних детей в Опочецком районе, стала неисправность печного оборудования, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар в деревне Песчивка произошел в 13.13 4 марта. Жилой дом выгорел изнутри, также сгорела кровля. Пожарным удалось спасти 1 человека и 3 хозяйственные постройки.

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Напомним, 4 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара сотрудниками ГУ МЧС России по Псковской области тел двоих малолетних детей. На пожаре в деревне Песчивка в частном доме на улице Новопоселенческой погибли оставленные взрослыми без присмотра двое детей в возрасте 2 и 4 лет.

По результатам проведения первоначальных следственных действий Опочецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).