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Псковский таксист задушил свою жену на фоне бракоразводного процесса

Пскович, работавший таксистом, задушил свою супругу на фоне бракоразводного процесса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

3 марта в правоохранительные органы поступило заявление о явке с повинной 35-летнего жителя Пскова об убийстве супруги. В ходе первоначальных следственных действий в автомашине такси на Ленинградском шоссе в Пскове обнаружено тело 29-летней местной жительницы с признаками асфиксии при сдавлении шеи. По данному факту следственным отделом по г.Псков следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

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По версии следствия, указанным днем в салоне автомашины такси на ул.Декабристов в Пскове между супругами на фоне бракоразводного процесса произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил руками потерпевшую. После этого он перегнал автомашины с телом на Ленинградское шоссе и сообщил в правоохранительные органы о совершенном преступлении.

В настоящее время произведено процессуальное задержание подозреваемого. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.