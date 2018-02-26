Происшествия

Пожизненное лишение свободы грозит псковской группе наркосбытчиков

Прокуратурой Псковской области признаны законными и обоснованными постановления следователя СУ УМВД России по Псковской области о возбуждении 26-ти уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст.2281, п. «г» ч.4 ст.2281, ч.3 ст.30 ч.5 ст.2281 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах, а также покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере) и ч.2 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе (организации). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что в 2017 году на территории области было создано преступное сообщество, целью которого являлось извлечение финансовой выгоды в результате совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств на территории региона.

Сбыт синтетических наркотических средств осуществлялся бесконтактным способом, через тайники-закладки, с использованием телекоммуникационной сети «Интернет», электронной платежной системы «Visa QIWI Wallet» и программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram».

Всего с ноября 2017 года по январь 2018 ими на территории г.Пскова и г.Великие Луки участниками сообщества было совершено не менее 45-ти сбытов наркотических средств.

Преступное сообщество характеризовалось участием взаимосвязанных между собой «звеньев», обладающих устойчивыми связями и сплоченностью, длительным периодом осуществления преступной деятельности, четким распределением ролей и строгой иерархической структурой.

В настоящее время к уголовной ответственности по делу привлечено 10 лиц, в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Большинство из них не являются жителями Псковской области и прибыли в регион исключительно для совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

По делу изъято не менее полкилограмма синтетических наркотических средств.

Санкция ч.2 ст. 210 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, а ч.5 ст.2281 УК РФ - до пожизненного лишения свободы.

Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле в прокуратуре области.