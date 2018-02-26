Происшествия

В Пскове задержан мужчина, похитивший с прилавка магазина спиртное и продукты питания

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, подозреваемого в краже из магазина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Росгвардии по Псковской области, находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта - магазина на Октябрьском проспекте поступил сигнал «Тревога».

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 43-летнего псковича, который похитил с прилавка спиртные напитки и продукты питания.

В ходе разбирательства было установлено, что в 2018 году подозреваемый уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение. В соответствии с действующим законодательством, за повторное правонарушение он будет привлечен к уголовной ответственности.