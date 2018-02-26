Происшествия

Два наркопритона выявлены в Пскове в прошлом году

44 преступления в сфере незаконного оборота алкоголя выявлено в 2017 году сотрудниками УМВД по городу Пскову. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на сегодняшней сессии гордумы Пскова начальник УМВД по городу Пскову Сергей Сурин, докладывая о результатах деятельности управления в 2017 году.

Из незаконного оборота изъято более 400 гр наркотических средств. «Все большую популярность приобретает бесконтактный способ приобретения наркотиков - через тайники и закладки. Эта волна до нас докатилась из Петербурга и Москвы», - пояснил Сурин. По его словам, связь между покупателями и продавцами осуществлялась через интернет.

Так, в прошлом году полиция установила телеграм-канал интернет-магазина, который действовал по Пскову и области. По наркопреступлениям, связанным с его работой, возбуждено два уголовных дела. Отдельное производство ведется в отношении администратора этого канала.

Добавим, что в прошлом году в Пскове выявлено два наркопритона.