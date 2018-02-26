Происшествия

В Пскове отмечается оздоровление криминогенной обстановки

1729 уголовных дел возбуждено УМВД Пскова в 2017 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на сегодняшней сессии гордумы Пскова начальник УМВД по городу Пскову Сергей Сурин, докладывая о результатах деятельности управления в 2017 году.

Начальник ведомства отметил оздоровление криминогенной обстановки по городу - снизилось число зарегистрированных преступлений, краж, в том числе квартирных, снизилось число грабежей, умышленных поджогов, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью.

В дежурной части городского УМВД зарегистрировано в прошлом году свыше 4 тыс сообщений и заявлений о преступлениях, по ним возбуждено 1729 уголовных дел, 1044 раскрыты. Увеличилась общая раскрываемость преступлений, в том числе по тяжким и особо тяжким преступлениям, констатировал Сергей Сурин.

Кроме того, он отметил стопроцентную раскрываемость фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований и угроз убийством.