Происшествия

В Псковской области ищут Владимира Васильева, который 23 января ушел из дома и не вернулся

Устанавливается местонахождение Владимира Владимировича Васильева 7 ноября 1955 года рождения, проживающего в деревне Костыгово Палкинского района, который 23 января 2018 года ушел из дома, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, на мужчине была надета шуба коричневого цвета, брюки джинсовые, шапка-ушанка и берцы армейского образца.

Лицам, располагающим сведениями о местонахождении пропавшего, необходимо сообщить в следственный отдел в Острове по телефонам 8 (811-52) 3-46-91 или 3-14-57.