Происшествия

Дачный вор предстанет перед судом в Великих Луках

В Великих Луках суд рассмотрит уголовное дело по дачной краже.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе следствия установлено, что в октябре 2017 года путем разбития стекла было совершено незаконное проникновение в дачный дом, расположенный в садоводческом обществе в Великих Луках на улице Коломинка. У 77-летней пенсионерки похитили магнитофон и строительные инструменты.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки задержали мужчину, подозреваемого в данной краже. Им оказался 41-летний не работающий, ранее судимый местный житель. Проживал он по соседству с потерпевшей. Похищенное им имущество изъято.

Следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.