Происшествия

На даче под Псковом мужчина зарезал брата своей жены, спутав его с посторонним лицом

В Псковском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства жителя Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, 18 февраля около 04.00 в Псковский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Псковской области поступило сообщение об обнаружении в деревне Ваймицы трупа гражданина Д. с признаками насильственной смерти.

По данному факту следователем ПМСО СУ СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ.

Установлено, что 17 февраля около 18.00 гражданин Д., зарегистрированный и проживающий в Пскове, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал в Ваймицы на дачу своей сестры, где распивал спиртные напитки с ее мужем В., зарегистрированным и проживающим также в Пскове.

После распития спиртных напитков мужчины легли спать. В ночь с 17 на 18 февраля муж сестры проснулся от шума. Полагая, что к нему в дом проникло постороннее лицо, он напал на Д., нанеся ему не менее двух ударов ножом. От полученных ножевых ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Ход и результаты предварительного следствия взяты на контроль прокуратурой Псковского района.