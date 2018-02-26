Происшествия

Великолучанка утверждает, что бывший сожитель травил ее с детьми ртутью

Жительница Великих Лук обвиняет бывшего сожителя в том, что он отравил ртутью ее и троих ее детей, сообщает «Пятый канал».

По словам 29-летней жительницы Псковской области, медики диагностировали у нее и троих ее детей заражение ртутью. Как оказалось, опасное вещество было подмешано в крем для лица и в кофе. Девушка уверена, что это мог сделать только один человек - ее бывший сожитель и отец ее дочери. Нашла пострадавшая и причину его агрессии - незадолго до этого она выгнала мужчину из дома после очередной драки. «Я слышала истории, что он умеет обращаться с ртутью. И до этого он меня избил и выслеживал. Гадости говорил. Обещал сгноить меня заживо. И ключ пропал вдруг…», - рассказала «Пятому каналу» Ольга.

Заявление в полицию на экс-бойфренда, по признанию женщины, стало уже не первым - до этого она жаловалась стражам порядка на его выходки еще два раза. Но в последний раз выяснилась одна примечательная зацепка из его биографии - мужчина долгое время стоял на учете в психдиспансере.