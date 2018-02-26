Происшествия

Пьяный пскович вынудил петербургскую полицию проверять ВАЗ с «бомбой»

В Санкт-Петербурге полиция 8 марта проверяла припаркованный автомобиль в центре города из-за сообщения о возможном взрыве. Как сообщают петербургские СМИ, в полдень к сотруднику МВД подошел нетрезвый приезжий из Псковской области, который сообщил стражу порядка о якобы «заминированном» автомобиле.

По мнению псковича, в припаркованном неподалеку ВАЗе-2109 могло быть спрятано взрывное устройство. Однако никаких опасных веществ или предметов в машине, принадлежащей 50-летней жительнице Петербурга, в дальнейшем не обнаружили.

В отношении 39-летнего жителя Псковской области возбуждено административное дело по статье, предполагающей наказание за хулиганство. Полицейские выяснили, что ранее он уже был судим.