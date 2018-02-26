Происшествия

После сигнала «Тревога» задержан подозреваемый в краже продуктов из магазина в Пскове

Находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте, поступил сигнал «Тревога», сообщает пресс-служба отдела Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 45-летнюю гражданина, который похитил из торговых продуктов питания.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.