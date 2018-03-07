Происшествия

В Пскове продолжаются поиски учащегося колледжа, который ушел с учебы больше двух лет назад и не вернулся

Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову разыскивается Федоров Сергей Олегович, 1997 года рождения, уроженец города Пыталово. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, пропавший учился в одном из псковских колледжей. 4 октября 2016 года он ушел с места учебы, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 19 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, волосы темные, глаза светлые, нос прямой.

Был одет в куртку темно-синего цвета в черную клетку с желтыми полосами, синие джинсы, кроссовки с полосками фирмы «Адидас». С собой у него была сумка черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Федорова Сергея Олеговича, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 70-14-99, 70-14-53, 921-215-08-89 или 02.