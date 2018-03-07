Происшествия

В Великих Луках продолжают разыскивать пропавшего почти год назад Владимира Уткина

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки разыскивается пропавший без вести Владимир Павлович Уткин 1953 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, этот гражданин проживал в Великих Луках в доме по улице Энгельса. Он покинул место жительства 27 апреля 2017 года, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое прямоугольной формы, волосы прямые светло-русые.

Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении В. П. Уткина, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (81153) 5-27-94 или 02.