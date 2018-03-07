Происшествия

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже бутылки водки с прилавка псковского магазина

Находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Труда, поступил сигнал «Тревога».

Как сообщает пресс-служба отдела Росгвардии по Псковской области, сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия, и задержали 22-летнего псковича, который похитил с прилавка бутылку водки.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.