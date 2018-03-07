Происшествия

В Пскове задержан молодой человек, похитивший из магазина продукты питания

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, который совершил кражу из магазина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Росгвардии по Псковской области, экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте совершена кража.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 28-летнего гражданина, который похитил из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.

Отдел Росгвардии по Псковской области напоминает, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.