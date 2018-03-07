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Происшествия

В Пскове таксистку и ее подельников будут судить за разбойное нападение, в результате которого скончалась женщина

12.03.2018 18:07|ПсковКомментариев: 9

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении водителя-экспедитора одной из компаний, подрабатывавшей частным извозом, а также троих подельников в возрасте от 30 до 41 года, ранее судимых за совершение умышленных преступлений против собственности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, в зависимости от действий каждого, им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33 ч.3 ст. 162 (организация разбойного нападения, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище), ч.3 ст. 162 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище), п. «в» ч.4 ст.162 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с причинением потерпевшей тяжкого вреда здоровью), п. «з» ч.2 ст.105 (убийство сопряженное с разбоем), п. «а» ч.3 ст. 158 (кража с незаконным проникновением в жилище) УК РФ.

По версии следствия, 10 марта 2017 года около 9 часов вечера обвиняемая, подрабатывая частным извозом, приехала по вызову к знакомой, чтобы по просьбе последней приобрести алкоголь. В момент осуществления предоплаты при помощи мобильного устройства через интернет она увидела на счете клиентки крупную сумму денег. Решив во что бы то ни стало похитить данные денежные средства, для облегчения совершения задуманного привлекла в качестве исполнителей двоих ранее судимых знакомых.

После этого двое предполагаемых злоумышленников, действуя согласно разработанной легенде, пришли к квартире потерпевшей, и, установив с ней доверительные отношения, прошли в жилище, где завладели принадлежащим ей мобильным телефоном с доступом в сервис управления счетами и банковской картой, однако в дальнейшем снять при помощи банкомата имеющуюся наличность не смогли по причине блокировки банковской карты из-за неверно введенного пин-кода.

Проявляя настойчивость в достижении преступного результата, обвиняемые привлекли еще одного ранее судимого знакомого, вместе с которым ранее отбывали наказание в местах лишения свободы. Последний, действуя согласно разработанной легенде, пришел к квартире потерпевшей, также установил с ней доверительные отношения, что позволило ему проникнуть к ней в жилище. Дождавшись, когда потерпевшая уснет, он впустил в квартиру двоих подельников, вместе с которыми обыскал жилище. Обнаружив очередную банковскую карту и пин-код, он остался в квартире, а двое его подельников с осведомления организатора, которая все это время координировала их действия, предварительно похитив из квартиры ювелирные украшения на сумму свыше 45 тысяч рублей и мобильный телефон, вновь попытались снять наличность, однако не смогли это сделать по той же причине.

В это время оставшийся в квартире соучастник напал на потерпевшую и ударил ее кулаком по лицу, требуя назвать пин-код банковской карты. Получив отказ, выходя за рамки умысла соучастников, действуя в состоянии эксцесса исполнителя, с целью убийства продолжил избиение потерпевшей, нанеся ей в общей сложности свыше 60 ударов по различным частям тела, причинив в результате телесные повреждения, от которых она скончалась на месте преступления, после чего скрылся.

После этого, опасаясь быть изобличенным, предполагаемый убийца вернулся обратно, сокрыл следы преступления, а заодно похитил женскую парфюмерию и другие предметы, принадлежащие потерпевшей.

В настоящее время следователи совместно с полицейскими собрали достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Псковская Лента Новостей
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