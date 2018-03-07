Происшествия

Два года лишения свободы грозит жительнице Псковского района за присвоение выручки аптеки

Прокуратурой города Пскова в суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Псковского района, обвиняемой в совершении двух фактов присвоения вверенного ей чужого имущества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова, в ходе предварительного следствия установлено, что ранее не судимая женщина, являясь единственным работником аптечного пункта, расположенного в Пскове и принадлежащего юридическому лицу, в период с июня 2015 года по март 2017 года, не отражая в бухгалтерском учете в полном объеме продажи лекарств, осуществленные ею как работником аптеки, систематически присваивала себе часть выручки аптечного пункта, причинив таким образом ущерб юридическому лицу в сумме свыше 175 000 рублей.

Кроме того, перед закрытием аптечного пункта в связи с его нерентабельностью она единовременно присвоила его недельную выручку в сумме более 50 000 рублей.

За совершение указанных преступлений женщине грозит до 2 лет лишения свободы.