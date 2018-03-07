Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в пустошкинской деревне Вербилово

В 07.00 12 марта произошло возгорание в многоквартирном жилом доме в деревне Вербилово в Пустошкинском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 2-комнатной квартире на кухне сгорели матрас и постельные принадлежности, помещение закопчено по всей площади. Хозяин квартиры 1960 года рождения обнаружен погибшим. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении погибшего. Эвакуировано 6 человек. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

В 22.20 12 марта в металлическом помещении склада для хранения древесной щепы в деревне Лудони в Стругокрасненском районе огнем повреждено 10 кубометров щепы. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки внутри складского помещения. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.