Происшествия

В Пскове уже более года разыскивается ушедшая из дома женщина

В Пскове уже более года разыскивается ушедшая из дома женщина. Как сообщили в пресс-службе уголовного розыска УМВД России по городу Пскову, продолжается розыск Татьяны Михайловой, 1982 года рождения, уроженки областного центра, зарегистрированной по улице Стахановской. С февраля 2016 года она утратила родственную связь и по месту регистрации не проживает. До настоящего времени ее местонахождение не установлено

Приметы пропавшей: на вид лет 35, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие. Собственный цвет волос светло-русый, на момент исчезновения волосы были окрашены в каштановый цвет. Была одета в чёрные куртку и джинсы, кроссовки. Среди особых примет отмечено отсутствие верхнего переднего зуба.

Граждан, которым что-либо известно о её местонахождении просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.