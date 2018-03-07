Происшествия

Магазинного вора задержали росгвардейцы в Пскове

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже из магазина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Октябрьском проспекте, поступил сигнал «Тревога».

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия, и задержали 33-летнего жителя Пскова, который похитил из магазина продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.