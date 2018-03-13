Происшествия

Мужчин, укравших лосиные рога у 91-летней старушки, будут судить в Великих Луках

В Великих Луках в суд направлено уголовное дело, связанное с хищением имущества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как установлено в ходе следствия, в Великих Луках в сентябре 2017 года путем выставления окна на веранде в дом по улице Родителева проникли неизвестные. На кухне внимание непрошеных гостей привлекли красовавшиеся на стене лосиные рога. Их злоумышленники и похитили. Обнаружив пропажу, 91-летняя пенсионерка, проживающая одна, рассказала о произошедшем сыну. Он обратился за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате, подозреваемые были установлены и задержаны. Ими оказались - не работающий, судимый 22-летний невельчанин и 27-летний безработный житель Куньинского района, тоже ранее судимый. Похищенное изъято.

Следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время данное уголовное дело после завершения расследования направлено в городской суд для дальнейшего разбирательства.