Происшествия

Взрыв произошел в жилом доме в Петербурге

Два человека, по предварительным данным, пострадали при взрыве в жилой многоэтажке на юге Санкт-Петербурга. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в «скорой помощи» города.

Очевидцы сообщают о взрыве газа в доме на проспекте Народного Ополчения. Местные жители говорят, что слышали сильный хлопок. Разрушилось около 4 квартир. pic.twitter.com/kJFOcKkOYh — ТВ Санкт-Петербург (@topspb_tv) 13 марта 2018 г.

«Предварительно, пострадали как минимум два человека, их осматривают бригады "скорой помощи"», - сказал источник.

В пресс-службе ГУ МЧС по городу рассказали, что взрывом повреждены верхние этажи дома, информации о погибших пока нет.

Сообщение о взрыве в жилом доме поступило в 17:53. На место происшествия выехали спасатели.