Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Пьеса-кино: Довлатов и его женщины
Интернет-магазин KDV: вкусно и выгодно
Кубок по бодибилдингу 31 марта в Пскове
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
пожар в онкодиспансере
Renault: широкий спектр акций в марте
ТОП-3 женских сапог на снегокашу
Каждый пятый пскович - клиент Альфа-Банка
Премьера в театре кукол
Реплика Донецкого: Тема сисек
Телефон прямого эфира 56-73-72
Информационные стенды таблички, вывески
ещё Происшествия 13.03.2018 13:0514 В Пскове многодетный отец-эксгибиционист подозревается в совращении школьниц возле стен Кремля 13.03.2018 21:410 Острович ворвался в квартиру соседей, чтобы угомонить смеющихся детей 13.03.2018 20:410 Завершено расследование уголовного дела в отношении водителя, который заснул за рулем и сбил почтальона в Псковском районе 13.03.2018 20:185 Острович ударил двоих полицейских, которые обыскивали его жилье 13.03.2018 18:472 Взрыв произошел в жилом доме в Петербурге  13.03.2018 17:207 В Псковской области вступил в силу приговор в отношении пожилого педофила, надругавшегося над соседской дочкой
Самое популярное 11.03.2018 11:4127 Интерактив: Ждем трагедии? 10.03.2018 14:1016 Катающаяся на горных лыжах псковская пенсионерка покорила соцсети. ВИДЕО 12.03.2018 08:3610 Псковичей предупреждают об угрозе распространения коричнево-мраморного клопа 10.03.2018 21:3164 Интерактив: Очередь на эстонской границе 13.03.2018 11:4438 В Пскове открыто движение автобуса №77
 
Происшествия

Острович ударил двоих полицейских, которые обыскивали его жилье

13.03.2018 20:18|ПсковКомментариев: 6

Островским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства. 

По версии следствия, 2 марта в г.Острове подозреваемый при проведении обыска в его жилище оказал сопротивление и нанес двоим полицейским удары кулаками, причинив телесные повреждения и физическую боль, однако сразу после этого его действия были пресечены.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.  

Как сообщается в телеграм-канале Следственного управления, обыски в квартире островича проводились в рамках  уголовного дела в отношении младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-2 УФСИН России по Псковской области, который пытался пронести на территорию учреждения наркотическое средство (ч.5 ст.33, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ). «Помните историю с задержанием заступающего на дежурство сотрудника ФСИН, который в ходе досмотра сознался, что несет в исправительную колонию наркотики, телефоны и другие запрещенные предметы? Эта история получила продолжение. В тот же вечер следователи с полицейскими нагрянули с обыском в жилище к одному из возможных фигурантов, где изъяли много чего интересного. Вот только сдаваться без боя тот не хотел», - отмечается в публикации. 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 6Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоят ли вас участившиеся разведывательные полеты самолетов НАТО у границ РФ рядом с Псковской областью?
В опросе приняло участие 145 человек
Лента новостей
Последние новости
13.03.2018, 21:410 Острович ворвался в квартиру соседей, чтобы угомонить смеющихся детей 13.03.2018, 21:301 Не поддаваться на провокации незнакомцев призывает псковичей полиция 13.03.2018, 20:558 Опубликован прогноз экономического развития России на 2018-2021 годы от ВЭБ 13.03.2018, 20:410 Завершено расследование уголовного дела в отношении водителя, который заснул за рулем и сбил почтальона в Псковском районе
13.03.2018, 20:186 Острович ударил двоих полицейских, которые обыскивали его жилье 13.03.2018, 20:0810 Михаил Ведерников поблагодарил членов оргкомитета за организацию 100-летия Красной армии 13.03.2018, 19:4916 Реплика Донецкого: Вытрезвон накануне мундиаля 13.03.2018, 19:3415 Ярмарка выходного дня в Пскове переносится на 18 марта
13.03.2018, 19:1618 Интерактив: В Сквере на 4-х углах снова разлилась «река» 13.03.2018, 19:0424 165 тысяч жителей Пскова могут проголосовать на выборах президента 18 марта 13.03.2018, 18:472 Взрыв произошел в жилом доме в Петербурге  13.03.2018, 18:3112 Фотофакт: Лепестками роз выложили на реке Великой слово «Псков»
13.03.2018, 18:2611 Выручка Почты России в 2017 году увеличилась на 8,1% до 178,1 млрд рублей 13.03.2018, 18:1717 Псковский облсовпроф предлагает внести изменения в анкету ОНФ для жителей Порховского района по поводу полигона ТКО 13.03.2018, 18:093 Псковские активисты «Крепкой семьи» предлагают предоставлять соцвыплаты за вычетом НДФЛ 13.03.2018, 18:020 До +4 градусов прогнозируют синоптики в Псковской области в среду
13.03.2018, 17:510 Около 4 тысяч человек посетили объекты Псковского музея с 9 по 11 марта 13.03.2018, 17:390 Жителям села Ляды напомнили правила пожарной безопасности 13.03.2018, 17:3217 «Аленушка», «Нежданчик» и «Кракен» оказались в лидерах возможных названий для новейшего российского оружия 13.03.2018, 17:207 В Псковской области вступил в силу приговор в отношении пожилого педофила, надругавшегося над соседской дочкой
13.03.2018, 17:090 С вопросом по отоплению дома на Октябрьском проспекте, 118 пришли великолучане на прием к депутату Денису Мунштукову 13.03.2018, 17:008 Псковский облсовпроф: Заявление руководства ПАО ОГК-2 о планируемом сокращении работников Псковской ГРЭС сделано вопреки его обещаниям в 2017 году 13.03.2018, 16:5127 Александр Котов: На выборах президента нужно как никогда проявить свою гражданскую позицию 13.03.2018, 16:422 Рабочую группу по мониторингу социальных выплат предложила создать в Псковской области Елена Полонская
13.03.2018, 16:411 В Псковской областной библиотеке появился новый сканер, компьютерное оборудование и каталожные шкафы 13.03.2018, 16:272 Несколько иностранцев пытались без российских виз въехать в Псковскую область с начала недели  13.03.2018, 16:249 ВДВ проводят тактические учения на полуострове Крым с применением легкой колесной техники и спецвооружения 13.03.2018, 16:200 102 уголовных дела возбуждено в Великих Луках в феврале
13.03.2018, 16:192 Молодежная делегация Псковской области принимает участие во всероссийском форуме «Россия - страна возможностей» 13.03.2018, 16:140 Весенний месячник по благоустройству города Великие Луки пройдет со 2 апреля по 21 мая 13.03.2018, 16:130 Крайне важным считает проведение опроса по «мусорному вопросу» активист инициативной группы Порховского района  13.03.2018, 16:103 Руководителям Великих Лук вручены памятные медали «100 лет Вооруженным силам»
13.03.2018, 16:0722 Интерактив: Когда уже закончатся эти скачки с отключением электричества? 13.03.2018, 15:591 Широкий спектр акций при покупке автомобиля предлагает псковский автоцентр Renault «Авто-АС» 13.03.2018, 15:580 Семейная приемная партии «Единая Россия» начнет работать в Псковской области 13.03.2018, 15:390 101 семья Псковской области обратилась в органы соцзащиты за выплатами при рождении первого ребенка
13.03.2018, 15:3326 Валентин Курбатов: Я иду на выборы, потому что отсиживаться далее нельзя 13.03.2018, 15:2910 Александр Котов объяснил, почему Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию так много внимания уделил обороне 13.03.2018, 15:272 Круглый стол, посвященный инициативам президента РФ, направленным на улучшение демографической в стране, проходит в Пскове 13.03.2018, 15:1155 Михаил Ведерников: Приглашаю вас принять участие в главных выборах России. ВИДЕО
13.03.2018, 15:021 Полпред президента в СЗФО Александр Беглов: Северо-Западный федеральный округ - лидер по внедрению кластерной политики 13.03.2018, 14:5320 Театрально-концертная дирекция готовит подарок псковичам в День воссоединения Крыма с Россией 13.03.2018, 14:422 УИК начали прием специальных заявлений для голосования по месту нахождения на выборах президента РФ 13.03.2018, 14:3528 Кандидат в губернаторы Псковской области от партии «Единая Россия», вероятно, будет выбран на региональном политсовете
13.03.2018, 14:290 «Дом Советов» с Александром Котовым. ВИДЕО 13.03.2018, 14:234 «Мусорную» проблему нам придется решать самим, никто нам не поможет - Александр Котов 13.03.2018, 14:190 Участники программы государственного софинансирования пенсии имеют право на налоговый вычет, напоминает псковичам ПФР 13.03.2018, 14:186 Российские школы полностью перейдут на одну смену к 2025 году
13.03.2018, 14:0117 В начале июня депутаты назначат дату выборов губернатора Псковской области 13.03.2018, 14:008 Александр Котов: Мы пытаемся создать все условия, чтобы люди пришли на выборы и в комфортных условиях смогли проголосовать 13.03.2018, 13:5719 Олег Мельниченко: От нашей активности зависит наша дальнейшая судьба 13.03.2018, 13:547 Порховский депутат: Власть учтет мнение порховичей по «мусорному вопросу», иначе зачем нужна такая власть?
13.03.2018, 13:527 Мужчин, укравших лосиные рога у 91-летней старушки, будут судить в Великих Луках 13.03.2018, 13:400 Обучающий семинар с председателями ТИКов по проведению выборов президента РФ провела Избирательная комиссия Псковской области 13.03.2018, 13:3517 У Александра Котова нет доверия к «пустым» лозунгам некоторых кандидатов в президенты РФ 13.03.2018, 13:302 ЗАО «ЗЭТО» и предприятия псковского электротехнического кластера принимают участие в промышленном форуме СЗФО «Локомотивы роста»
13.03.2018, 13:249 Неделя детской и юношеской книги стартует в Пскове 21 марта 13.03.2018, 13:182 Иван Цецерский заявил о необходимости федеральной поддержки муниципалитетов в вопросе исполнения предписаний контрольных органов 13.03.2018, 13:158 Участковая избирательная комиссия будет работать на выборах 18 марта в здании новой школы в Борисовичах 13.03.2018, 13:0514 В Пскове многодетный отец-эксгибиционист подозревается в совращении школьниц возле стен Кремля
13.03.2018, 13:026 Замглавы Великих Лук: Институт общественных советников - не бумажный проект, а живой 13.03.2018, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым 13.03.2018, 12:5310 Председатель ООО «ВСМС»: Видно, что Псков развивается и устремлен в будущее 13.03.2018, 12:492 В Пскове, Порхове и Новосокольниках установлены нетрезвые водители, повторно севшие за руль пьяными
13.03.2018, 12:461 Стали известны лучшие футболисты чемпионата Псковской области по футболу 13.03.2018, 12:410 В Великих Луках определены финалисты конкурса «Ученик года - 2018» 13.03.2018, 12:370 Акция «Безопасные каникулы» стартовала на объектах ОЖД 13.03.2018, 12:367 В Пскове проходит расширенное заседание Псковского регионального отделения ВСМС
13.03.2018, 12:324 Интерактив: Нововведения в Псковской городской поликлинике. Все для удобства пациентов? 13.03.2018, 12:131 Десять золотых медалей завоевали псковские спортсмены на турнире по боксу памяти Александра Матросова 13.03.2018, 12:120 Псковский Росреестр напоминает о работе «телефона доверия» 13.03.2018, 12:0447 Концерты, ярмарки и спортивные соревнования пройдут 18 марта в Псковской области
13.03.2018, 11:4438 В Пскове открыто движение автобуса №77 13.03.2018, 11:411 Глава одного из комитетов Госдумы предлагает законодательно оформить понятие «информационная война» 13.03.2018, 11:364 Магазинного вора задержали росгвардейцы в Пскове 13.03.2018, 11:2421 Производственно-логистическая база на Зональном шоссе в Пскове ушла с молотка
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru