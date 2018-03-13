Происшествия

Острович ударил двоих полицейских, которые обыскивали его жилье

Островским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 2 марта в г.Острове подозреваемый при проведении обыска в его жилище оказал сопротивление и нанес двоим полицейским удары кулаками, причинив телесные повреждения и физическую боль, однако сразу после этого его действия были пресечены.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Как сообщается в телеграм-канале Следственного управления, обыски в квартире островича проводились в рамках уголовного дела в отношении младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-2 УФСИН России по Псковской области, который пытался пронести на территорию учреждения наркотическое средство (ч.5 ст.33, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ). «Помните историю с задержанием заступающего на дежурство сотрудника ФСИН, который в ходе досмотра сознался, что несет в исправительную колонию наркотики, телефоны и другие запрещенные предметы? Эта история получила продолжение. В тот же вечер следователи с полицейскими нагрянули с обыском в жилище к одному из возможных фигурантов, где изъяли много чего интересного. Вот только сдаваться без боя тот не хотел», - отмечается в публикации.