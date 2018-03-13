Происшествия

Завершено расследование уголовного дела в отношении водителя, который заснул за рулем и сбил почтальона в Псковском районе

Житель Великого Новгорода обвиняется в нарушении Правил дорожного движения на территории Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, следствием установлено, что в Псковском районе днем 25 августа 2017 года житель Великого Новгорода, 1957 года рождения, находясь в утомленном состоянии, ставившим под угрозу безопасность движения, за рулем своего автомобиля «Рено» следовал по дороге Новгород – Псков в направлении областного центра.

Проезжая по деревне Кебь Псковского района, он вел машину со скоростью около 82,83 километров в час при установленном на данном участке дороги ограничении скоростного режима – 60 километров в час. При этом мужчина уснул за рулем, потерял контроль за движением автомобиля и допустил выезд иномарки на правую по ходу своего движения обочину. В результате, был совершен наезд на девушку-почтальона, 1994 года рождения, которая со своей подругой шла в попутном с водителем направлении.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия пешеходу был нанесен тяжкий опасный для жизни человека вред здоровью. Таким образом, своими действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Следственным отделом ОМВД России по Псковскому району данное уголовное дело с обвинительным заключением направлено для утверждения в прокуратуру Псковского района. А затем оно будет рассмотрено в суде.