Происшествия

Острович ворвался в квартиру соседей, чтобы угомонить смеющихся детей

Островским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного чт.1 ст.139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища).

По версии следствия, днем 18 февраля находящийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый, которого раздражали своим детским смехом и беготней соседские дети, незаконно вломился в квартиру, в которой они находились, и решительно направился к детской комнате, чтобы их угомонить, однако действия последнего были пресечены находящимися в жилище женщинами.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.