Происшествия

В ночь на 8 марта житель Палкинского района выбил дверь в квартиру знакомого и похитил 15 бутылок водки

В ночь на 8 марта 31-летний житель Палкинского района выбил дверь в квартиру знакомого и похитил 15 бутылок водки, музыкальный центр и телевизионный ресивер. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Общий ущерб от кражи превысил 5 тысяч рублей.

Похититель был задержан в течение суток с момента совершения преступления. Мужчина не трудоустроен, находится под следствием в связи с хищением мобильного телефона в Пскове, поэтому Палкинским районным судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.