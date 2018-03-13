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Медный кабель и шахтерский фонарь украл из строительного вагончика великолучанин

12 марта в Великих Луках обокрали строительный вагончик на улице Щорса. В полицию с заявлением о краже обратилась жительница Великолукского района 1985 года рождения. Как пояснили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, злоумышленник из помещения украл медный кабель длинною 50 метров и шахтерский фонарь. Ущерб оценен в 8000 рублей.

Сотрудники полиции с помощью служебной собаки задержали подозреваемого в краже. Им оказался безработный, ранее судимый местный житель 1981 года рождения.

У него изъят украденный фонарь, кабель мужчина успел сбыть, а вырученные деньги - потратить.

По данному факту возбуждено уголовное дело.