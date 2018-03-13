Происшествия

Угон ВАЗа раскрыт полицией в Новоржевском районе

Сотрудниками отделения полиции по Новоржевскому району установлен местный житель, подозреваемый в угоне автомобиля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, в ночь на 13 марта из гаража у дома в деревне Булохово Новоржевского района был совершен угон автомашины ВАЗ-21063. Позднее легковушку стражи порядка обнаружили в поле у деревни Орша Новоржевского района.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность молодого человека, подозреваемого в совершении угона. Им оказался безработный житель Новоржевского района, 1997 года рождения. Как оказалось, подозреваемый, угнав машину, во время движения не справился с управлением. В итоге бросил ВАЗ и ушел домой пешком. В настоящее время проводится проверка.