Происшествия

Похитителей цветного металла будут судить в Кунье

Следователями отделения полиции по Куньинскому району окончено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении граждан, которые обвиняются в хищении.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в поселке Кунья в ночь на 27 декабря 2017 года двое безработных приятелей, 1994 и 1997 годов рождения, на автомобиле «Ауди» проезжали мимо пилорамы. Здесь они остановились. Осмотревшись, решили проникнуть на это предприятие и похитить лом цветного металла. На территории пилорамы молодые люди обнаружили электродвигатель, который демонтировали при помощи имевшегося при себе инструмента, отсоединив статор с медной обмоткой. Похищенное погрузили на заднее сиденье иномарки и вывезли, а впоследствии его спрятали.

Благодаря профессиональным действиям сотрудников отделения полиции по Куньинскому району, в кратчайший срок были установлены и задержаны подозреваемые. Они дали признательные показания. Было возбуждено уголовное дело. Проведено расследование.

Следствием собрана достаточная доказательная база. Допрошены свидетели, осуществлены криминалистические экспертизы. С обвиняемыми организована проверка показаний на месте совершения преступления. Теперь свой вердикт должен будет вынести суд.