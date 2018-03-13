Происшествия

Баня и двухэтажное строение горели в Подборовье

15 марта в 00.05 в деревне Подборовье-1 в Псковском районе произошел пожар. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сгорела баня, а в рядом стоящем двухэтажном строении огнем повреждена кровля, выгорел этаж по всей площади.

Причиной пожара, по предварительным данным, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи в бане.

14 марта в 17.12 в деревне Борки Невельского района в жилом доме сгорела кровля по всей площади, здание выгорело изнутри. Причиной пожара, предположительно, стало короткое замыкание электропроводки внутри дома.