Происшествия

В Псковском районе будут судить дачного вора

Следственным отделом ОМВД России по Псковскому району завершено расследование уголовного дела по краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе следствия установлено, что ночью 18 декабря 2017 года ранее судимый пскович, 1978 года рождения, находился на территории дачного участка в Псковском районе. Здесь он подошел к одному из домов. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, выставил оконное стекло и через образовавшийся проем проник внутрь. Из помещения мужчина вынес принадлежащее местному жителю имущество, в том числе цветной телевизор, микроволновую печь, набор инструментов, парфюмерию, одежду, обувь и другое имущество. Причиненный ущерб составил около 30 тысяч рублей. Краденым злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Тем самым, своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч.3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурант свою вину в совершении преступления признал полностью и в содеянном раскаялся.

После утверждения обвинительного заключения в прокуратуре Псковского района данное уголовное дело будет направлено для рассмотрения в суд.