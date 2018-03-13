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Псковский областной суд в составе суда присяжных начинает слушание по делу литовца, который организовал контрабанду наркотиков из Польши в Россию

15 марта Псковский областной суд в составе суда присяжных начинает слушание по уголовному делу в отношении 43-х летнего гражданина Литвы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, п. б ч. 4 ст. 229.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (организация незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕвраАзЭС наркотическое средство в особо крупном размере).

Как следует из обвинительного заключения, в сентябре 2015 года, находясь в Литовской Республике, гражданин Литвы из корыстной заинтересованности решил организовать незаконное перемещение через таможенную границу с территории Литовской Республики на территорию России наркотическое средство МДМА. Для этого им за вознаграждение был привлечен другой гражданин Литовской Республики, который должен был непосредственно осуществлять перемещение наркотических средств через границу в тайнике, оборудованном в легковом автомобиле, доставлять наркотик в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, где передавать обвиняемому либо неустановленным лицам из числа его соучастников.

В январе 2016 г. по указанию обвиняемого привлеченный к совершению преступления литовец прибыл в Польшу, где в его присутствии неустановленные лица упаковали наркотическое средство весом 28699,25 граммов и поместили в тайник его автомобиля. 26 февраля 2016 г. в процессе прохождения погранично-таможенного контроля на МАПП «Убылинка» Псковской таможни в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОБКН Псковской таможни из тайника автомобиля Д. 43 свертка с наркотическим средством МДМА было изъято.