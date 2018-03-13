Происшествия

В Великих Луках продолжаются поиски бывшего заключенного

Уголовным розыском ОМВД России по городу Великие Луки разыскивается Евгений Васильев 1985 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в апреле 2017 года этот мужчина был досрочно освобожден из мест лишения свободы и прибыл в Великие Луки, где проживал в общежитии по улице Дружбы.

Приметы: на вид 31 год, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, очень широкие темные брови, глаза карие, волосы прямые черные. Носит короткую стрижку. Размер обуви 41-43. Был обут в голубые кроссовки с подошвой салатового цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Васильева Евгения Витальевича, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (8-811-53) 5-27-94 или 02.