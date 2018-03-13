Происшествия

51-летняя женщина похитила из магазина в Пскове продукты

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в краже из магазина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта - магазина на Рижском проспекте, поступил сигнал «Тревога».

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 51-летнюю жительницу Пскова, которая похитила из магазина продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.