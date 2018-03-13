Происшествия

Житель Локнянского района вломился в квартиру, избил женщину и украл мобильник и телевизор

Житель Локнянского района осужден за разбой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как установлено следствием, в Великих Луках в начале января 2017 года на 52-летнюю местную жительницу было совершено разбойное нападение в ее собственной квартире на улице Вокзальной. У женщины похитили мобильный телефон и телевизор, а сама потерпевшая была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции по «горячим следам» задержали подозреваемого в разбое. Им оказался 38-летний житель Локнянского района, не работающий, ранее судимый. В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 «Разбой» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Уголовное дело после завершения расследования было направлено для рассмотрения в суд. Подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.